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Фильм «Обитель зла» по Resident Evil выйдет в онлайне 3 ноября

Фильм «Обитель зла» по Resident Evil выйдет в онлайне 3 ноября
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По данным в Сети, цифровая премьера фильма «Обитель зла» по Resident Evil состоится 3 ноября. То есть она пробудет в мировом прокате почти полтора месяца. Картина уже заработала $ 280 млн и стала самой успешной в карьере режиссёра Зака Креггера.

Фильм «Обитель зла» выйдет в мировом прокате 18 сентября. Картина сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад».

Главные роли в ленте исполнили Остин Абрамс («Орудия), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).

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