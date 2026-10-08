Фильм «Обитель зла» по Resident Evil выйдет в онлайне 3 ноября

По данным в Сети, цифровая премьера фильма «Обитель зла» по Resident Evil состоится 3 ноября. То есть она пробудет в мировом прокате почти полтора месяца. Картина уже заработала $ 280 млн и стала самой успешной в карьере режиссёра Зака Креггера.

Фильм «Обитель зла» выйдет в мировом прокате 18 сентября. Картина сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад».

Главные роли в ленте исполнили Остин Абрамс («Орудия), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).