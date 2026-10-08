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Google открыла SynthID Detector — сервис для распознавания ИИ-контента

Google открыла SynthID Detector — сервис для распознавания ИИ-контента
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Компания Google открыла доступ к сайту SynthID Detector — платформе, которая позволяет просканировать фотографию, видео или музыку на следы использования нейросетей. Сервис уже доступен в том числе в России — для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или сделать вход с помощью почтовых клиентов.

Технология работает относительно просто: при загрузке файла сервис ищет скрытые водяные знаки и различные цифровые следы нейросетей. После этого программа выдаёт свой вердикт, отмечая, что всё ещё может ошибаться.

Проверка кадра из сериала «Гарри Поттер» на синтетические следы

Проверка кадра из сериала «Гарри Поттер» на синтетические следы

Фото: SynthID Detector

SynthID уже работает с крупнейшими нейросетевыми компаниями, включая NVIDIA, OpenAI и Kakao. Уже скоро поддержку технологии также добавит и Apple в свои iPhone и другие устройства.

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