Google открыла SynthID Detector — сервис для распознавания ИИ-контента

Компания Google открыла доступ к сайту SynthID Detector — платформе, которая позволяет просканировать фотографию, видео или музыку на следы использования нейросетей. Сервис уже доступен в том числе в России — для этого необходимо зарегистрироваться на сайте или сделать вход с помощью почтовых клиентов.

Технология работает относительно просто: при загрузке файла сервис ищет скрытые водяные знаки и различные цифровые следы нейросетей. После этого программа выдаёт свой вердикт, отмечая, что всё ещё может ошибаться.

Проверка кадра из сериала «Гарри Поттер» на синтетические следы Фото: SynthID Detector

SynthID уже работает с крупнейшими нейросетевыми компаниями, включая NVIDIA, OpenAI и Kakao. Уже скоро поддержку технологии также добавит и Apple в свои iPhone и другие устройства.