Фильм «Диггер» с Томом Крузом вышел в кинотеатрах России

2 октября состоялась мировая премьера фильма «Диггер». Спустя неделю после запуска в СНГ комедия с Томом Крузом также появилась в репертуаре отечественных киносетей.

По традиции фильм добрался до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Ленту демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ. До некоторых киносетей картина доберётся в субботу, 10 октября.

«Диггер» рассказывает о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу.

Главные роли в «Диггере» сыграли Том Круз («Миссия невыполнима: Финальная расплата»), Джесси Племонс («Бугония»), Сандра Хюллер («Чистильщик») и Риз Ахмед («Звук металла»). Режисс