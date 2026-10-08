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Samsung сократит производство смартфонов Galaxy на 30% из-за кризиса памяти

Samsung сократит производство смартфонов Galaxy на 30% из-за кризиса памяти
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Компания Samsung резко уменьшит производство смартфонов под брендом Galaxy. Как сообщает издание Money Today, корейская корпорация снизит поставки гаджетов вплоть до 30% — последствия этого будут заметны уже в ближайшие месяцы.

Так, главной причиной для этого стала резкое подорожание памяти. Ситуация ударила по всем производителям смартфонов, включая и Samsung. Только за последние девять месяцев память LPDDR5X подорожала на 175%, что существенно ударило по доходам компании. Ситуация так сильно обострилась, даже если компания продаст все доступные прямо сейчас модели, не получит почти никакой прибыли.

Ожидается, что Samsung также не сможет выполнить свой годовой план в 270 млн устройств. В аналогичной ситуации из-за кризиса памяти оказались и другие крупные производители смартфонов — Apple, Xiaomi и другие бренды.

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