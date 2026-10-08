Фильм «Рокки — это я» о создании «Рокки» выйдет в России на неделю раньше

Кинокомпания «Экспонента» объявила об изменениях в графике релиза фильма «Рокки — это я». Теперь картина о создании культовой спортивной драмы «Рокки» выйдет в России на неделю раньше — 19 ноября.

Ранее на эту дату были назначены новые «Голодные игры», однако теперь фантастическая лента выйдет в прокат 26 ноября — на эту дату ранее и претендовал спортивный блокбастер.

Спешим с отличной новостью: «Рокки — это я» выходит раньше! Новая дата релиза в кино — 19 ноября, ещё до старта широкого проката в США!

«Рокки — это я» расскажет, как ещё никому не известный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся, чтобы сыграть главную роль в спортивной ленте про боксёра. Режиссёром выступил Питер Фаррелли, постановщик «Зелёной книги».