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Фильм Рокки — это я (2026) — дата выхода в России, когда выйдет

Фильм «Рокки — это я» о создании «Рокки» выйдет в России на неделю раньше
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Кинокомпания «Экспонента» объявила об изменениях в графике релиза фильма «Рокки — это я». Теперь картина о создании культовой спортивной драмы «Рокки» выйдет в России на неделю раньше — 19 ноября.

Ранее на эту дату были назначены новые «Голодные игры», однако теперь фантастическая лента выйдет в прокат 26 ноября — на эту дату ранее и претендовал спортивный блокбастер.

Спешим с отличной новостью: «Рокки — это я» выходит раньше! Новая дата релиза в кино — 19 ноября, ещё до старта широкого проката в США!

«Рокки — это я» расскажет, как ещё никому не известный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся, чтобы сыграть главную роль в спортивной ленте про боксёра. Режиссёром выступил Питер Фаррелли, постановщик «Зелёной книги».

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