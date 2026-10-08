В кинотеатрах России вышли «Сумерки. Сага. Новолуние» — вторая часть саги

8 октября в России состоялась премьера фильма «Сумерки. Сага. Новолуние» — второй части фантастической серии по мотивам романов Стефани Майер. Ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с привычным дубляжом спустя три недели после повторного выпуска первой части, которая собрала уже 400 млн рублей.

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«Новолуние» продолжает историю молодой девушки Беллы, которая мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом. Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры.

Повторные показы культовой вампирской саги приурочены к 20-летию первой книги Стефани Майер «Сумерки», положившей начало большой кинофраншизе. Она стартовала в 2008 году и собрала в прокате более $ 3 млрд. Следующая часть серии — «Затмение» — выйдет в кино 5 ноября.