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В кинотеатрах России вышли «Сумерки. Сага. Новолуние» — вторая часть саги

В кинотеатрах России вышли «Сумерки. Сага. Новолуние» — вторая часть саги
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8 октября в России состоялась премьера фильма «Сумерки. Сага. Новолуние» — второй части фантастической серии по мотивам романов Стефани Майер. Ленту уже можно посмотреть в кинотеатрах страны с привычным дубляжом спустя три недели после повторного выпуска первой части, которая собрала уже 400 млн рублей.

Видео доступно во VK-канале «Кино.Арт.Про». Права на видео принадлежат «Кино.Арт.Про».

«Новолуние» продолжает историю молодой девушки Беллы, которая мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом. Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры.

Повторные показы культовой вампирской саги приурочены к 20-летию первой книги Стефани Майер «Сумерки», положившей начало большой кинофраншизе. Она стартовала в 2008 году и собрала в прокате более $ 3 млрд. Следующая часть серии — «Затмение» — выйдет в кино 5 ноября.

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