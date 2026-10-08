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Барашек Шон и Чудище Лохматое (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер онлайн, сюжет

Трейлер мультфильма «Барашек Шон и Чудище Лохматое» — премьера 29 октября
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Кинокомпания «Вольга» представила в России дублированный трейлер мультфильма «Барашек Шон и Чудище Лохматое». Продолжение истории знаменитого животного выйдет в стране 29 октября, спустя полтора месяца после премьеры в мировых кинотеатрах.

Видео доступно во VK-канале «Вольга». Права на видео принадлежат «Вольга».

События фильма развернутся накануне Хэллоуина, когда владелец фермы ненароком портит тыквенную грядку. Шон по традиции пытается исправить положение своими изобретениями. Однако дела идут не слишком удачно: фермер пропадает, а в окрестных лесах появляется загадочный зверь.

Режиссёрами картины выступили Стив Кокс и Мэттью Уолкер — они работали над предыдущими мультфильмами по вселенной. Главные роли озвучили Джастин Флетчер, Джон Спаркс и Кейт Харбор, которые также работали над прошлыми частями «Барашка Шона».

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