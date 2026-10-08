В России не планируют запрещать соцсети для детей — Госдума

Зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин высказался по поводу потенциального запрета соцсетей для детей и подростков в России. В своём телеграм-канале политик заявил, что подобные ограничения вводить не планируют.

По словам Антона Горелкина, ответственность за цифровую «жизнь» ребёнка должна оставаться у родителей. Политик отметил, что государство обязано предоставлять инструменты для успешного контроля деятельности несовершеннолетних — в пример он привёл будущие детские SIM-карты, которые планируют реализовать на «Госуслугах».

На мой взгляд, контролировать цифровую жизнь ребенка должны его родители, а задача государства – предоставить им эффективные инструменты для такого контроля. Одним из них могут стать детские SIM-карты. Закон принят, ждём, когда эту функцию полноценно реализуют на «Госуслугах».

Ранее запрет соцсетей для несовершеннолетних вводили в таких странах, как Австралия и Франция. Весной закон должен вступить в силу в Великобритании, его также обсуждают в Канаде, ОАЭ и Индонезии. Ограничения для детей ввели недавно в Азербайджане и Малайзии.