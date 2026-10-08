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Сборы повторного показа фильма «Сумерки» превысили 400 млн рублей

Сборы повторного показа фильма «Сумерки» превысили 400 млн рублей
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8 октября сборы фильма «Сумерки» в России достигли 400 млн рублей. Повторный показ культовой вампирской саги уверенно лидирует в отечественных кинотеатрах спустя 18 лет после оригинальной премьеры и стал одним из самых кассовых фильмов осени в стране.

Фото: ЕАИС

«Сумерки» рассказывают историю 17-летней Беллы, которая переезжает к отцу в небольшой и пасмурный городок Форкс. Она без памяти влюбляется в загадочного и скрытного одноклассника, но позже узнаёт, что он происходит из семьи вампиров. Главные роли в проекте сыграли Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Билли Бёрк.

Повторные показы культовой вампирской саги