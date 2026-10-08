Хакеры слили новый геймплей GTA 6 — с голыми Джейсоном и Лусией

Хакерская группа Cyberleek вновь слила геймплей предстоящей GTA 6. Новое видео злоумышленники опубликовали спустя более месяца после предыдущей утечки.

Геймплейный ролик идёт более 24 минут, что делает его одним из самых больших сливов от CyberLeek. В видео показан не только игровой процесс, но и сюжетные спойлеры. Кроме того, авторы утечки показали обнажённых Джейсона и Лусию, а также вид от первого лица.

Изначально ролики с геймплеем GTA 6 начали сливать в соцсети ночью 18 августа. Хакерская группа Cyberleek сообщила, что таким образом выступает против отказа компании Rockstar Games от выпуска предстоящей игры на дисках. В одном из видео злоумышленники также продемонстрировали, что у них есть играбельная версия проекта. После этого разработчики из студии Rockstar Games прокомментировали утечки, заявив, что они никак не повлияли на их решение провести презентацию игры на Netflix 27 августа.

Во время геймплейных сливов от Cyberleek в августе пользователи предположили, что злоумышленники устраивают их не просто так — из-за утечек хакеры могли зарабатывать тысячи долларов на торговых комиссиях, которые связаны с их токенами. На форуме GTAForums заявили, что у группы было минимум 270 млн токенов на отдельном кошельке — позже в соцсетях появилась информация, что хакеры избавились от накопленной криптовалюты.