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Завершились съёмки фильма «Ханна» про Великую Отечественную войну — премьера 29 апреля

Завершились съёмки фильма «Ханна» про Великую Отечественную войну — премьера 29 апреля
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Кинокомпания LEGIO FELIX объявила о завершении производства фильма «Ханна». Съёмки ленты заняли четыре месяца, премьера картины состоится 29 апреля 2027 года.

Сюжет предстоящей ленты основан на реальных событиях, а действие происходит во времена Великой Отечественной войны. Фильм расскажет о женщине, которая вывезла маленькую немецкую девочку из Ленинграда перед началом блокады города. Она помогла ей выжить в немецком концлагере.

Главные роли в ленте исполнили Туре Рифенштайн («Человек в высоком замке»), Екатерина Симаходская («Левша»), Даниэль Литтау («Блиндаж») и другие актёры. Саму Ханну сыграла дебютантка Лиза Безель из Германии. Сценаристом проекта выступил Владимир Лысенко, для которого фильм стал первым в карьере. Он написал историю на основе реальной истории, произошедшей с его бабушкой.

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