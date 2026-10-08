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Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел сыграет в драме «Диаспора»

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел сыграет в драме «Диаспора»
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Издание Deadline сообщило, что в работу запущена драма Diaspora («Диаспора»). Главную роль в предстоящем фильме сыграет звезда турецких сериалов Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь»).

Артистка воплотит на экране простую девушку по имени Мерве. По сюжету у неё погибает муж, а она остаётся одна со своим 12-летним сыном — после трагедии семья переезжает из Турции в Германию. Героиня устраивается на работу в языковую школу немецкой семьи, которая ждёт второго ребёнка. В один момент 15-летний сын её работодателей начинает приставать к девушке.

Режиссёром выступит иранский постановщик Надер Сева — автор фильмов «Чужак» и «Бесконечность». Дата выхода картины пока неизвестна. Съёмки проекта стартуют в начале 2027 года.

Об аресте Ханде Эрчел:
Со звезды сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел сняли арест
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