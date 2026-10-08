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Для ремастера «Ведьмака 3» выпустили большой патч со множеством улучшений

Для ремастера «Ведьмака 3» выпустили большой патч со множеством улучшений
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Студия CD Projekt RED выпустила большой патч для ремастера игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». Обновление 5.01 уже доступно для скачивания на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S — для Nintendo Switch 2 его выпустят позже.

Одной из главных особенностей апдейта стала коррекция эффекта свечения (blum), на который жаловались пользователи — теперь функция работает исправно, а на консолях игроки могут её попросту отключить. Вместе с этим авторы улучшили освещение персонажей, трассировку пути и рейтрейсинг.

Для PlayStation 5 разработчики исправили проблему со сбросом настроек при повторном запуске игры. Кроме того, авторы повысили производительность работы проекта на базовой версии консоли Sony. Помимо этого, вместе с патчем в ремастере исправили множество ошибок в геймплее, включая автоматическое нанесение масел, повторяющиеся фразы у некоторых персонажей и задержки при уклонении.

Релиз ремастера культовой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» состоялся 29 сентября. В обновлённой версии заметно улучшили графику, доработали боевую систему и механики передвижения, обновили прокачку Геральта, добавили новые приёмы монстрам, ввели опции доступности, исправили некоторые баги и внесли другие изменения. Кроме того, дополнения «Каменные сердца» и «Кровь и вино» входят в основную версию игры.

Новый рекорд онлайна «Ведьмака 3»: