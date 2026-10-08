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Сериал «Бриджертоны» получит приквел про молодую леди Вайолет

Сериал «Бриджертоны» получит приквел про молодую леди Вайолет
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Стриминговый сервис Netflix одобрил производство спин-оффа популярного сериала «Бриджертоны». Дата выхода нового шоу пока неизвестна.

Предстоящий проект расскажет о юности леди Вайолет Бриджертон — матери главных героев из оригинального сериала, которую сыграла Рут Геммелль. В спин-оффе покажут, как начинались её романтические отношения с виконтом Эдмундом Бриджертоном, которые приведут к созданию большой семьи.

Авторами нового сериала выступят Шонда Раймс и Николас Нардини — ранее они работали над другим спин-оффом под названием «Королева Шарлотта: История Бриджертонов». Кто исполнит роль юной Вайолет, станет известно позже.

О другом популярном сериале:
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