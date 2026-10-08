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Сбой интернета 8 октября — не работают ДНС, Магнит, Тбанк, Авито, Фанпэй и другие сайты, не загружаются, не открываются

В России произошёл сбой в работе банков, «Авито», сайтов СМИ и других сервисов
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8 октября в России произошли сбои в работе некоторых сервисов. Пользователи сообщают о проблемах функционирования магазинов DNS и «Магнит», банков «Т-Банк» и «Совкомбанк», сервиса «Авито», различных российских СМИ и других сайтов.

Наша проверка показала, что сайты действительно загружаются либо с большой задержкой, либо выдают технические ошибки. На некоторых сервисах слетела авторизация, другие же попросту не загружаются с любым IP.