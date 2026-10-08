Вышла Hellraiser: Revival — хоррор по «Восставшему из ада»

8 октября состоялся релиз Clive Barker's Hellraiser: Revival — игры по знаменитой хоррор-франшизе «Восставший из ада». Проект уже доступен на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Тем временем зарубежные критики уже опубликовали обзоры новинки — на агрегаторе Metacritic игра получила 69 баллов из 100. Обозреватели хвалят проект за идеальное воссоздание кровавой атмосферы «Восставшего из ада», которая погружает геймеров в жуткую историю. Отдельно отмечают удачное сочетание экшена и хоррора, которая отчасти напоминает Resident Evil. Ругают проект за неудовлетворительное техническое состояние, слабых боссов и плохой искусственный интеллект противников.

Фото: Metacritic

Что пишут критики про Clive Barker's Hellraiser: Revival

Неожиданная жемчужина практически во всех отношениях. Не думаю, что многие жаждали игры по мотивам «Восставшего из ада», но все будут требовать продолжения Revival, поскольку хоррор-проект от Saber предлагает захватывающее и насыщенное путешествие сквозь боль и удовольствие.

Clive Barker's Hellraiser: Revival — это фантастическая игра, которая удовлетворит как поклонников франшизы, так и любителей хоррор-выживания. Конечно, всё зависит от того, сможете ли вы её выдержать. Игра действительно не щадит никого, и это неудивительно.

Игра Clive Barker's Hellraiser: Revival не претендует на революционные изменения в жанре survival horror, но её сочетание ужаса, экшена, исследования, а также агрессивной, жестокой и запоминающейся атмосферы обеспечивает незабываемые впечатления.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival объединяет множество идей, однако не все они гармо