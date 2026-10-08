«Для меня это 10 из 10»: Энн Хэтэуэй в восторге от фильма «Диггер» с Томом Крузом

1 октября состоялась премьера фильма «Диггер» — чёрной комедии с Томом Крузом. Лента стартовала с провальных $ 20 млн и получила смешанные отзывы, однако в Голливуде уже есть как минимум один большой фанат ленты.

Американская актриса Энн Хэтэуэй опубликовала небольшой обзор новинки на сайте Letterboxd. Звезда «Интерстеллара» и «Одиссеи» поставила комедии максимальную оценку в 5/5 и предложила зрителям посмотреть ленту самому, не обращая внимания на смешанные отзывы критиков.

Мне очень понравился этот блестящий фильм. Он умный, сюрреалистичный, дерзкий, смелый и остроумный. Вам точно стоит найти время, чтобы посмотреть его и самому решить, какое впечатление он на вас произведёт. Лично для меня — это 10 из 10.

«Диггер» рассказывает о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Ленту смешанно оценили критики, но зрители приняли её теплее: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 52% свежести от обозревателей и 71% от пользователей.