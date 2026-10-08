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На сайте GTA 6 можно послушать радио и подкасты из игры

На сайте GTA 6 можно послушать радио и подкасты из игры
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Компания Rockstar Games обновила официальный сайт предстоящей игры GTA 6. На портале появился раздел, посвящённый музыке из будущего проекта.

Так, на сайте представлены отрывки из шести радиостанций, которые появятся в игре. В список вошли Cocoten FM, Back Country Radio, Afro Bank FM, The Chamber, FLash FM и Dirty South Classics — каждая из них посвящена разным музыкальным жанрам, таким как рок и кантри.

В эфире по всей Леониде. Вас ждут станции, посвящённые всему, начиная от классического рока и заканчивая разговорным радио. В Grand Theft Auto 6 будет представлена самая большая и разнообразная подборка внутриигрового радио и подкастов в истории.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую игру выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.

О саундтреке предстоящей игры:
Музыкальный альбом по GTA 6 выйдет 19 ноября — в день релиза игры