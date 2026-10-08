На сайте GTA 6 можно послушать радио и подкасты из игры

Компания Rockstar Games обновила официальный сайт предстоящей игры GTA 6. На портале появился раздел, посвящённый музыке из будущего проекта.

Так, на сайте представлены отрывки из шести радиостанций, которые появятся в игре. В список вошли Cocoten FM, Back Country Radio, Afro Bank FM, The Chamber, FLash FM и Dirty South Classics — каждая из них посвящена разным музыкальным жанрам, таким как рок и кантри.

В эфире по всей Леониде. Вас ждут станции, посвящённые всему, начиная от классического рока и заканчивая разговорным радио. В Grand Theft Auto 6 будет представлена самая большая и разнообразная подборка внутриигрового радио и подкастов в истории.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на PS5 и Xbox Series X/S. Сначала новую игру выпустят на консолях, а потом игра доберётся и до ПК. Выпустить тайтл должны были в мае 2026 года, однако разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры.