«Напоминает «Эйфорию»: Хидео Кодзима хвалит сериал «Кэрри» по Стивену Кингу

Создатель видеоигровых серий Death Stranding и Metal Gear Solid Хидео Кодзима поделился своим мнением насчёт сериала «Кэрри». Геймдизайнер посмотрел первые четыре эпизода мистического шоу и опубликовал свои впечатления на странице в соцсети Х.

Разработчик отметил, что ему понравился проект. Он заявил, что создатель сериала Майк Флэнаган смог качественно переосмыслить классическое произведение для нового поколения. Кодзима добавил, что новая «Кэрри» теперь немного напоминает знаменитое шоу «Эйфория».

Мне очень нравится. Оригинальный роман — одна из самых известных работ Стивена Кинга, и она многократно экранизировалась. Это классика, которую знает практически каждый. Майк Флэнаган взял эту классику, перенёс её в мир сегодняшних старших школ и переосмыслил для нового поколения. Он тщательно исследует социальные сети, современную систему образования, трудности и кризисы, с которыми сталкивается молодёжь сегодня, а также предыстории каждого персонажа. Сериал даже немного напоминает «Эйфорию». Самое интересное для меня — то, как он изображает Кэрри. В сериале она не ужасающий монстр или нечто, внушающее страх, а невинный человек. Автор относится к персонажу с искренностью и состраданием. Актриса Саммер Х. Хауэлл тоже очень хороша.

Все восемь эпизодов сериала «Кэрри» вышли 7 октября на стриминговом сервисе Prime Video. Проект рассказывает о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности — теперь она может передвигать предметы с помощью мыслей.