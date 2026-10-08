«Стало страшно»: Эндрю Гарфилд отказался от ChatGPT после съёмок в фильме «Искусственный»

Издание Variety взяло интервью у знаменитого актёра Эндрю Гарфилда. Он рассказал, что перестал пользоваться нейросетью ChatGPT после съёмок в фильме «Искусственный».

По словам артиста, когда он воплотил на экране директора компании OpenAI Сэма Альтмана, его начал пугать искусственный интеллект. Гарфилд отметил, что перестал доверять современной технологии и людям, которые её продвигают.

Мне стало немного страшно. Я почувствовал некоторое недоверие к искусственному интеллекту. Создаётся впечатление, что люди, которые призывают нас использовать эти технологии, сами не совсем понимают их возможности. Лично мне это кажется немного безответственным.

«Искусственный» расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем так же внезапно вернули обратно спустя несколько дней. Помимо Гарфилда, в картине сыграл звезда фильма «Анора» Юра Борисов.