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По мультфильму «Леди Баг и Супер-Кот» снимут сериал с живыми актёрами

По мультфильму «Леди Баг и Супер-Кот» снимут сериал с живыми актёрами
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Издание Variety сообщило, что анимационная франшиза «Леди Баг и Супер-Кот» получит сериал с живыми актёрами. Над созданием шоу работает студия See-Saw Films.

Одним из авторов предстоящей адаптации выступит Эмм Хой — она также выступала сценаристом некоторых эпизодов сериала «Дорогуша». Дата выхода и актёрский состав будущего проекта пока неизвестны.

Мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» стартовал в 2015 году. Шоу рассказывает о французских старшеклассниках Эдриане и Маринетт, которые на самом деле — супергерои, защищающие Париж. Каждый из персонажей не знает тайную личность другого, что осложняет общие приключения. Сериал стал популярен по всему миру, получив шесть сезонов и полнометражный мультфильм.

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