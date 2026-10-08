По мультфильму «Леди Баг и Супер-Кот» снимут сериал с живыми актёрами

Издание Variety сообщило, что анимационная франшиза «Леди Баг и Супер-Кот» получит сериал с живыми актёрами. Над созданием шоу работает студия See-Saw Films.

Одним из авторов предстоящей адаптации выступит Эмм Хой — она также выступала сценаристом некоторых эпизодов сериала «Дорогуша». Дата выхода и актёрский состав будущего проекта пока неизвестны.

Мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» стартовал в 2015 году. Шоу рассказывает о французских старшеклассниках Эдриане и Маринетт, которые на самом деле — супергерои, защищающие Париж. Каждый из персонажей не знает тайную личность другого, что осложняет общие приключения. Сериал стал популярен по всему миру, получив шесть сезонов и полнометражный мультфильм.