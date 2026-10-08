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Анонс Machinarium 2 — продолжение культовой головоломки про милых роботов

Анонс Machinarium 2 — продолжение культовой головоломки про милых роботов
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Студия Amanita Design представила Machinarium 2 — продолжение знаменитой головоломки про город Машинариум. Игра создаётся для ПК и консолей, её уже можно добавить в список желаемого в Steam. У проекта пока нет даты выхода.

Видео доступно на YouTube-канале The Triple-i Initiative. Права на видео принадлежат Amanita Design.

По сюжету продолжения Йозеф и Берта обнаруживают скрытую долину, населённую двумя необычными племенами роботов, у которых понемногу заканчивается энергия. Игрокам предстоит управлять сразу двумя героями, свободно переключаясь между ними и решая различные головоломки.

Оригинальная Machinarium вышла осенью 2009 года и мгновенно стала классикой инди-игр. Игра получила 85 баллов от критиков на Metacritic, а в Steam проект рекомендуют 95% геймеров.

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