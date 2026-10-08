«Рыцарь Семи Королевств» остаётся в топе самых популярных сериалов HBO

Портал FlixPatrol сообщил, что первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» продолжает оставаться одним из самых популярных проектов компании HBO. Фэнтезийное шоу по «Игре престолов» до сих пор входит в топ-10 самых востребованных сериалов платформы.

Проект сохраняет свою популярность спустя почти 10 месяцев после премьеры. Аналитики также отметили, что первый сезон сохраняет высокие показатели во многих странах. Так, в Германии он занял пятое место в октябрьском чарте стримингового сервиса HBO Max.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Первый сезон завершился в феврале 2026 года, а второй стартует в 2027 году. События продолжения развернутся через некоторое время после финала оригинала. По сюжету Дункан поступает на службу к Юстасу Осгрею и оказывается втянут в земельные споры с леди Роанной Веббер.