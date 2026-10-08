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«Рыцарь Семи Королевств» остаётся в топе самых популярных сериалов HBO

«Рыцарь Семи Королевств» остаётся в топе самых популярных сериалов HBO
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Портал FlixPatrol сообщил, что первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» продолжает оставаться одним из самых популярных проектов компании HBO. Фэнтезийное шоу по «Игре престолов» до сих пор входит в топ-10 самых востребованных сериалов платформы.

Проект сохраняет свою популярность спустя почти 10 месяцев после премьеры. Аналитики также отметили, что первый сезон сохраняет высокие показатели во многих странах. Так, в Германии он занял пятое место в октябрьском чарте стримингового сервиса HBO Max.

«Рыцарь Семи Королевств» основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина, которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи Королевств. Первый сезон завершился в феврале 2026 года, а второй стартует в 2027 году. События продолжения развернутся через некоторое время после финала оригинала. По сюжету Дункан поступает на службу к Юстасу Осгрею и оказывается втянут в земельные споры с леди Роанной Веббер.

О другом популярном сериале HBO: