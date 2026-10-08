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Стратегия Stronghold 4 выйдет 7 декабря — доступна новая демоверсия

Стратегия Stronghold 4 выйдет 7 декабря — доступна новая демоверсия
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Студия Firefly Studios анонсировала дату выхода Stronghold 4. Продолжение культовой стратегии в реальном времени выйдет 7 декабря в раннем доступе Steam.

Видео доступно на YouTube-канале The Triple-i Initiative. Права на видео принадлежат Firefly Studios.

Так, на релизе игроков ждёт сюжетная кампания про Пенрина из Уэтела — простого пастуха, чья жизнь рушится в одночасье, заставляя его пройти через тяжёлые испытания и стать лидером в средневековой Англии. В неё войдёт 22 полноценных задания.

В обычных сражениях будут доступны сразу 14 карт и 8 лордов-противников. Оценить новинку уже могут все желающие — авторы выпустили новую демоверсию в Steam с возможностью обустройства своей крепости. А 19 октября разработчики выпустят патч, который добавит в пробную версию сражения против ИИ.

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