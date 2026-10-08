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Apple проведёт презентацию новых гаджетов уже 13 октября

Apple проведёт презентацию новых гаджетов уже 13 октября
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Компания Apple анонсировала новую октябрьскую презентацию под названием Welcome Home. Производитель представит новые гаджеты уже 13 октября.

Ожидается, что во время презентации Apple анонсирует HomePad — дисплей для умного дома с новой операционной системой на основе Siri AI. Согласно утечкам, устройство позволит проводить видеоконференции, а сам экран можно будет закрепить на стене или поставить на стол. Кроме того, компания может представить обновлённую колонку HomePod mini, которая также будет поддерживать ИИ.

Ранее СМИ сообщали, что на Welcome Home также могут анонсировать новую версию приставки Apple TV. Гаджет получит апдейт с режимом нейросети от Siri AI и обновлённый голосовой помощник.

О новом смартфоне Apple:
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