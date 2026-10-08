Гонка Forza Horizon 6 выйдет 26 января на PS5

Компания Sony раскрыла дату выхода популярной гонки Forza Horizon 6 на PlayStation 5. Игра станет доступна на консоли 26 января 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony/Microsoft.

Предзаказы на проект уже стартовали. Владельцы премиального издания смогут начать игру на пять дней раньше — 21 января. В день релиза версии для PS5 гонка получит крупное расширение на всех платформах, которое станет первым большим обновлением для Forza Horizon 6.

Froza Horizon 6 вышла 19 мая на Xbox Series и ПК. События игры разворачиваются в современной Японии. В этот раз пользователи выступают обычным туристом, который приехал исследовать автомобильную культуру Страны восходящего солнца. Сперва ему необходимо пройти отборочный этап, после чего он сможет участвовать в самом фестивале Horizon. Критики высоко оценили шестую часть гоночной серии: на агрегаторе Metacritic она получила 90 баллов из 100.