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Фестиваль Маяк 2026 — победители, кто выиграл, Ваня, Малика, Голем, Падает снег

Драма «Ваня» с Юрой Борисовым получила две награды на кинофестивале «Маяк»
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В Геленджике прошёл ежегодный кинофестиваль «Маяк». Церемония награждения российских фильмов завершилась 8 октября.

Гран-при кинофестиваля в категории «Лучший фильм» получила драма «Малика» — режиссёрский дебют Натальи Уваровой. Двух наград удостоилась картина «Ваня» с Юрой Борисовым — в номинациях «Лучшая работа режиссёра» и «Лучший сценарий» победила автор ленты Клавдия Коршунова.

Победители кинофестиваля «Маяк»-2026

  • Гран-при кинофестиваля – «Малика»;
  • Лучшая работа режиссёра – Клавдия Коршунова («Ваня»);
  • Лучшая мужская роль – Пётр Скворцов («Голем»);
  • Лучшая женская роль – Вера Енгалычева («Видеопрокат»);
  • Лучший сценарий – Клавдия Коршунова («Ваня»);
  • Лучшая работа оператора – Тимофей Лобов («Падает снег»);
  • Лучший дебют – Тима Анисимов («Было не было»);
  • Лучший короткометражный фильм — «Город сов»;
  • Специальный приз жюри за лучшую мужскую роль — Павел Логинов («Завтра»).
Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
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