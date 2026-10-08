Драма «Ваня» с Юрой Борисовым получила две награды на кинофестивале «Маяк»
В Геленджике прошёл ежегодный кинофестиваль «Маяк». Церемония награждения российских фильмов завершилась 8 октября.
Гран-при кинофестиваля в категории «Лучший фильм» получила драма «Малика» — режиссёрский дебют Натальи Уваровой. Двух наград удостоилась картина «Ваня» с Юрой Борисовым — в номинациях «Лучшая работа режиссёра» и «Лучший сценарий» победила автор ленты Клавдия Коршунова.
Победители кинофестиваля «Маяк»-2026
- Гран-при кинофестиваля – «Малика»;
- Лучшая работа режиссёра – Клавдия Коршунова («Ваня»);
- Лучшая мужская роль – Пётр Скворцов («Голем»);
- Лучшая женская роль – Вера Енгалычева («Видеопрокат»);
- Лучший сценарий – Клавдия Коршунова («Ваня»);
- Лучшая работа оператора – Тимофей Лобов («Падает снег»);
- Лучший дебют – Тима Анисимов («Было не было»);
- Лучший короткометражный фильм — «Город сов»;
- Специальный приз жюри за лучшую мужскую роль — Павел Логинов («Завтра»).
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