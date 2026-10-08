Драма «Ваня» с Юрой Борисовым получила две награды на кинофестивале «Маяк»

В Геленджике прошёл ежегодный кинофестиваль «Маяк». Церемония награждения российских фильмов завершилась 8 октября.

Гран-при кинофестиваля в категории «Лучший фильм» получила драма «Малика» — режиссёрский дебют Натальи Уваровой. Двух наград удостоилась картина «Ваня» с Юрой Борисовым — в номинациях «Лучшая работа режиссёра» и «Лучший сценарий» победила автор ленты Клавдия Коршунова.

Победители кинофестиваля «Маяк»-2026