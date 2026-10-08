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По Cyberpunk 2077 снимут фильм от продюсера «Константина» и «Трансформеров»

По Cyberpunk 2077 снимут фильм от продюсера «Константина» и «Трансформеров»
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Кинокомпания Paramount Pictures работает над экранизацией Cyberpunk 2077. Как сообщает издание Deadline, раннее производство ленты уже началось.

Так, за проект отвечает известный голливудский продюсер Лоренцо Ди Бонавентура, который работал над «Трансформерами», «Константином» и «1408». У проекта пока нет деталей или каких-либо подробностей, однако это будет фильм с живыми актёрами, события которого развернутся в вымышленном городе Найт-Сити в 2077 году.

Оригинальная Cyberpunk 2077 вышла в 2020 году и за почти шесть лет после выхода её тираж превысил 40 млн копий. За разработку игры и дополнения Phantom Liberty отвечала студия CD Projekt RED, авторы «Ведьмака 3». Она же выступит консультантом картины — как произошло с аниме «Киберпанк: Бегущие по краю», второй сезон которого выйдет 20 октября.

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