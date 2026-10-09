По «Зомби Marvel» выпустят три новых спецвыпуска

Disney анонсировала три спецвыпуска по «Зомби Marvel». По шоу сделают специальный эпизоды, посвящённый разным персонажам.

Так, в октябре 2027 года выпустят спец про Зимнего солдата, в 2028 — про Лунного рыцаря, а называться он будет «Кулак Хонсу». В 2029 году выйдет «Последний страж», вероятно, про одного из Стражей Галактики.

Лого новых спецвыпусков «Зомби Marvel»

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Кстати, основной мини-сериал «Зомби Marvel» получит второй сезон, но когда именно он выйдет, неизвестно. Сюжет первого сезона рассказывает, как самые известные супергерои, такие как Алая Ведьма, Капитан Америка и Нэмор, превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи, в числе которых Человек-паук, Доктор Стрэндж, Красный страж, Елена Белова, Танос, Шан-Чи и Блэйд.