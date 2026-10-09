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Стартовал мультсериал «Аватар: Семь убежищ»

Стартовал мультсериал «Аватар: Семь убежищ»
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Сегодня начал выходить мультсериал «Аватар: Семь убежищ». Для просмотра доступны три первые серии проекта.

События разворачиваются спустя 255 лет после финала «Легенды о Корре». Главным героем выступит юная девушка Пави, которая оказывается в постапокалиптическом городе Эллоре. Население ненавидит Аватара и винит его в своих бедах. Теперь девушке предстоит выяснить причины катастрофы и стать новым спасителем.

В первый сезон мультсериала войдёт 13 эпизодов — их будут выпускать еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Paramount Plus. Финал состоится 30 октября, после чего шоу продолжится в 2027 году.

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