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Фанаты освистали Marvel за решение закрыть новый сериал про Сорвиголову

Фанаты освистали Marvel за решение закрыть новый сериал про Сорвиголову
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На своей панели в рамках New York Comic Con представители Marvel в очередной раз подтвердили, что сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» закроют после третьего сезона.

На эти слова большая толпа фанатов освистала Marvel. Само собой, вряд ли это повлияет на решение компании, но факт недовольства людей неизменный, и он есть.

У третьего сезона пока нет даты выхода, но ожидается, что сериал вернётся в марте 2027 года. К главной роли вернётся Чарли Кокс. В продолжении также появятся Кристен Риттер в образе Джессики Джонс, Майкл Холтер в роли Люка Кейджа и Финн Джонс, который сыграет Железного кулака.

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