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Хью Джекман рассказал, появится ли он в фильме «Мстители: Секретные войны»

Хью Джекман рассказал, появится ли он в фильме «Мстители: Секретные войны»
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Хью Джекман ответил на вопрос, появится ли он в фильме «Мстители: Секретные войны» в роли Росомахи. Прямого ответа, конечно же, актёр не дал, однако он постарался обсудить этот вопрос косвенно.

По шуточным словам Джекмана, Marvel встроила ему чип в тело, и если он скажет лишнего или проболтается о чём-то важном, по нажатию кнопки его отключат.

У меня действительно есть встроенный чип, и это не метафора. Это буквальный чип, и если я скажу что-то не то, меня отключат. Не знаю, кто управляет этим чипом, но кто-то им управляет.

По слухам, Джекман появится в образе Росомахи даже в фильме «Мстители: Судный день», но эта информация пока на уровне слухов.

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