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Marvel работает над детективным сериалом «Зодиак»

Marvel работает над детективным сериалом «Зодиак»
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Marvel во время New York Comic Con анонсировала сериал «Зодиак». Это будет детективный проект, но о ком конкретно, пока неизвестно. Детали наверняка раскроют, но позже.

Логотип сериала «Зодиак»

По словам главы Marvel Television Брэда Уиндербаума, съёмки сериала начнутся весной в Лондоне, а кастинг — в ближайшие пару недель.

«Зодиак» — первый новый игровой проект Marvel с момента выхода прошлогоднего «Железного сердца». В то время как киновселенная Marvel добилась огромного успеха на большом экране, а фильм «Человек-паук: Вдали от дома» побил рекорды кассовых сборов, некоторые популярные сериалы были закрыты.

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