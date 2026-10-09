Тим Кук объяснил решение уйти c поста главы Apple перед стартом продаж новых iPhone

Бывший глава Apple Тим Кук рассказал, почему ушёл с должности прямо перед стартом продаж новых iPhone. По словам топ-менеджера, сейчас он помогает новому гендиректору Джону Тернусу и выполняет другие задачи.

По словам Кука, он ушёл перед запуском iPhone Duo из-за желания дать Джона мощный старт в роли нового главы корпорации.

Я хотел, чтобы у Джона был хороший старт. В Apple многое зависит от продуктового цикла, этот цикл выглядит невероятно. Duo выйдет через несколько недель, он потрясающий.

Тим Кук полностью доверяет Джону в вопросе управления ко