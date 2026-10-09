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Вышел фильм «Животные» c Беном Аффлеком и Джиллиан Андерсон

Вышел фильм «Животные» c Беном Аффлеком и Джиллиан Андерсон
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Сегодня на Netflix вышел фильм «Животные» с Беном Аффлеком и Джиллиан Андерсон в ключевых ролях. Аффлек также выступил сценаристом и режиссёром картины. Ленту уже можно посмотреть в сервисе, в России он не работает.

Лента расскажет о кандидате в мэры Лос-Анджелеса, который узнаёт о похищении своего сына. Вместе со своей женой он идёт на крайние меры, чтобы добыть деньги для выкупа. В этот момент выясняются тёмные секреты семьи политика.

В ленте также снялись Керри Вашингтон («Джанго освобождённый») и Стивен Ян («Ходячие мертвецы»). Ещё в актёрский состав вошли Рэй Фишер, Мэтт Джералд, Крис Гэнн и другие.