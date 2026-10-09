15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Четвертьфинал. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Боевик «Сердце зверя» с Брэдом Питтом выйдет в онлайне 10 ноября

Боевик «Сердце зверя» с Брэдом Питтом выйдет в онлайне 10 ноября
Комментарии

Кинокомпания Paramount Pictures раскрыла цифровую дату выхода фильма «Сердце зверя». Боевик с Брэдом Питтом можно будет посмотреть 10 ноября на Amazon Prime, iTunes и других онлайн-кинотеатрах.

Таким образом, лента доберётся до стримингов спустя полтора месяца после выхода — стандартная практика для голливудских фильмов. На данный момент сборы картины превышают $ 100 млн — при бюджете в $ 80 млн ей пока не удалось окупиться.

«Сердце зверя» рассказывает о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца.

Главную роль в картине исполнил Брэд