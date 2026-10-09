Боевик «Сердце зверя» с Брэдом Питтом выйдет в онлайне 10 ноября

Кинокомпания Paramount Pictures раскрыла цифровую дату выхода фильма «Сердце зверя». Боевик с Брэдом Питтом можно будет посмотреть 10 ноября на Amazon Prime, iTunes и других онлайн-кинотеатрах.

Таким образом, лента доберётся до стримингов спустя полтора месяца после выхода — стандартная практика для голливудских фильмов. На данный момент сборы картины превышают $ 100 млн — при бюджете в $ 80 млн ей пока не удалось окупиться.

«Сердце зверя» рассказывает о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца.

Главную роль в картине исполнил Брэд