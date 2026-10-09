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На «ЦСКА Арене» пройдёт турнир по PUBG Mobile

На «ЦСКА Арене» пройдёт турнир по PUBG Mobile
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В эти выходные, 10 и 11 октября, на фестивале Fandom Fest пройдёт турнир по PUBG Mobile, в котором смогут принять участие все желающие — для этого предстоит предварительно зарегистрироваться, а затем прийти на само мероприятие в назначенное время: 11 октября в 17:30 мск.

При этом в течение фестиваля желающие смогут попробовать себя не только в мобильной королевской битве, а также в:

  • Mobile Legends: Bang Bang — командные матчи в популярной мобильной игре;
  • Интерактивный футбол — активная зона для тех, кто хочет подвигаться;
  • Mortal Kombat — поединки один на один в легендарном файтинге.

Пробовать себя могут все гости фестиваля, а мероприятие пройдёт на стенде стенд SMP Esports × Playerok.