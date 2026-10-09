Постеры с героями ленты «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный» — выход 1 января

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила постеры фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный». На них можно увидеть главных героев саги. Вторая часть запланированной трилогии выйдет в прокат 1 января 2027 года.

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

Фото: «Централ Партнершип»

В продолжении Элли и её спутники наконец добрались до Изумрудного города и встретились с Гудвином. Волшебник соглашается исполнить их за