Постеры с героями ленты «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный» — выход 1 января
Кинокомпания «Централ Партнершип» представила постеры фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный». На них можно увидеть главных героев саги. Вторая часть запланированной трилогии выйдет в прокат 1 января 2027 года.
Фото: «Централ Партнершип»
Фото: «Централ Партнершип»
Фото: «Централ Партнершип»
Фото: «Централ Партнершип»
В продолжении Элли и её спутники наконец добрались до Изумрудного города и встретились с Гудвином. Волшебник соглашается исполнить их за