Для экшена Dragon's Dogma 2 вышло большое дополнение Dark Arisen

9 октября состоялся релиз Dragon's Dogma 2: Dark Arisen — большого дополнения для ролевой игры от студии Capcom. Проект уже добрался до ПК, PS5 и Xbox Series спустя два года после выхода оригинального проекта.

В большом расширении игроки отправятся в зимний регион под названием Павший доминион, расположенный на Крайнем Севере. Вместе с таинственной союзницей Эйр игроки могут раскрыть правду о бессмертном Падшем драконе. Игроков ждёт около 25 часов нового контента, улучшенная боевая система, сложные боевые испытания и полноценный хардкорный режим.

Расширение Dark Arisen получило 84 балла на Metacritic от критиков — журналисты хвалят нововведения и называют его обязательным аддоном для всех фанатов Dragon's Dogma 2. Ранее для оригинальной игры также выпустили несколько патчей, в которых исправили оптимизацию и добави