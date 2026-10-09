В России сократился объём ноутбуков Dell, HP и Apple из-за новых требований

В России начал сокращаться ассортимент зарубежных ноутбуков от ушедших брендов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на одного из вендоров и источник в компании-дистрибьюторе.

Так, с августа в России заметно сократился объём продаж Dell, HP и Apple. За несколько месяцев число представленных в стране гаджетов от этих брендов снизилось на 10%, а их цена — поднялась на 4%. Сокращение затронуло в основном дорогостоящие категории: игровые ноутбуки, мобильные рабочие станции и премиальные устройства с мощнейшими видеокартами RTX 5080/5090 на борту.