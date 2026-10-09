На Comic Con Игромир привезут демоверсию российского экшена «Царевна»
На Comic Con «Игромир» представят эксклюзивную демоверсию игры «Царевна» от студии. С по 3 по 6 декабря гости фестиваля первыми в офлайне смогут протестировать игру вместе с разработчиками.
Эксклюзивная 20-минутная демоверсия будет доступна на всех телевизорах на стенде облачного гейминга «Игромир». Для расширенного плейтеста с участием разработчиков игры выделят отдельный экран в специально подготовленной части пространства.
В «Царевне» искусство балета становится основой боевой системы. Игрокам предстоит освоить изящное владение клинком и сочетать атаки в комбинации, превращая каждое сражение в смертельный танец.
Скриншоты «Царевны»
Фото: Watt