На Comic Con Игромир привезут демоверсию российского экшена «Царевна»

На Comic Con «Игромир» представят эксклюзивную демоверсию игры «Царевна» от студии. С по 3 по 6 декабря гости фестиваля первыми в офлайне смогут протестировать игру вместе с разработчиками.

Эксклюзивная 20-минутная демоверсия будет доступна на всех телевизорах на стенде облачного гейминга «Игромир». Для расширенного плейтеста с участием разработчиков игры выделят отдельный экран в специально подготовленной части пространства.

В «Царевне» искусство балета становится основой боевой системы. Игрокам предстоит освоить изящное владение клинком и сочетать атаки в комбинации, превращая каждое сражение в смертельный танец.

Скриншоты «Царевны»