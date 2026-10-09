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«Я взрослый мужик!» Бен Аффлек признался, что часто ругается со школьниками в Fortnite

«Я взрослый мужик!» Бен Аффлек признался, что часто ругается со школьниками в Fortnite
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Американский актёр, сценарист и режиссёр Бен Аффлек стал гостем подкаста New Heights podcast. В нём знаменитый кинодеятель в том числе рассказал про любовь к видеоиграм, в которые он играет с детства.

Звезда «Исчезнувшей» рассказал, что не пропускает современные релизы и играет в том числе в Fortnite — самую популярную королевскую битву на рынке. Аффлек отмечает, что у него неплохо получается до тех пор, пока он не встречается с умелыми школьниками, с которыми он вступает в словесные перепалки.

Всю жизнь играю в игры. Играю в шутеры от первого лица и думаю