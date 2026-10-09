В «Яндексе» рассказали о последствиях атаки на дата-центры в Сасово и Калуге

9 октября компания «Яндекс» опубликовала обращение к пользователям. В нём разработчики популярных приложений и сервисов подтвердили сбой в работе своих платформ после атак БПЛА.

В компании заявили, что сейчас повреждены сразу два крупных дата-центра: в Сасово и в Калуге. При этом ни один сотрудник компании не пострадал — сейчас в корпорации оценивают ущерб и уже занимаются восстановлением работы приложений.

В ночь с 7 на 8 октября дата-центр «Яндекса» в Сасово был серьёзно повреждён из-за атаки БПЛА. Его работа полностью остановлена. Сегодня утром произошла атака на ещё один наш дата-центр, в Калуге. Часть инфраструктуры вышла из строя. Ни в Сасово, ни в Калуге сотрудники не пострадал