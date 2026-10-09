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YouTube удалил канал популярного блогера за наготу в хорроре Hellraiser: Revival

YouTube удалил канал популярного блогера за наготу в хорроре Hellraiser: Revival
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8 октября состоялся релиз Clive Barker's Hellraiser: Revival — хоррора по вселенной «Восставшего из ада». Проект от Saber Interactive добрался до ПК, PS5 и Xbox Series с максимальным возрастным рейтингом в разных стран из-за обильного насилия, сексуальных тем и общей жестокости игры.

Тем временем на YouTube уже появилась первая «жертва» новинки. Популярный французский блогер и стример под ником j0nathan был заблокирован на площадке после выпуска ролика с геймплеем новинки. Администрация полностью удалила канал с 190 тысячами подписчиков, заявив, что он нарушил правила по публикации сексуального контента. В результате блогер обратился к платформе в соцсетях и заявил, что готовит судебный иск, если его канал не разблокируют в ближайшее время.

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