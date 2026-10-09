Время работы батареи iPhone 18 Pro сравнили с iPhone 17 Pro — новинка лидирует

Российское издание Rozetked опубликовало большой ролик с тестом батарей линейки iPhone 18 Pro. Авторы проверили длительность работы свежих гаджетов от Apple и сравнили их с моделями прошлого года в рабочих условиях: на максимальной яркости и включённым мобильным интернетом.

Так, базовый iPhone 18 Pro продержался 7 часов 27 минут , версия с eSIM — 7 часов 47 минут. Для сравнения: на всё той же версии iOS 27.0.1 прошлогодний iPhone 17 Pro работает 6 часов 57 минут.

Время работы iPhone 18 Pro