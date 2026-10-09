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«Худший хоррор 2026 года». Критики громят фильм «Чужая мама» с Джессикой Честейн

«Худший хоррор 2026 года». Критики громят фильм «Чужая мама» с Джессикой Честейн
Комментарии

9 октября состоялась премьера фильма «Чужая мама» — нового хоррора с Джессикой Честейн в главной роли. Многие критики уже посмотрели картину и разгромили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 20% свежести.

Некоторые обозреватели хвалят ленту за безумный сюжет и выдающуюся актёрскую работу Джессики Честейн. Однако большинство критиков называют фильм бессвязным и банальным хоррором, который не сможет заинтересовать зрителя. Проект ругают за слишком очевидные пугающие эпизоды, плоских персонажей и отсутствие продуманной истории.