Microsoft масштабно улучшит поиск в Windows 11 — детали апдейта

Издание The Verge сообщило, что компания Microsoft начала тестировать обновлённый поиск в Windows 11. Улучшенная версия функции уже доступна для участников программы Windows Insider.

Фото: Microsoft

C выходом будущего обновления поиск начнёт работать гораздо быстрее. Разработчики изменили интерфейс функции, сделав его более удобным и простым. Кроме того, авторы улучшили анимации, а система теперь будет лучше воспринимать запросы пользователей: новый поисковик способен учитывать синонимы при запросе информации и предоставлять доступ к предпросмотру файлов.