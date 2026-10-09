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Сборы фильма «Сердце зверя» с Брэдом Питтом превысили $ 100 млн

Сборы фильма «Сердце зверя» с Брэдом Питтом превысили $ 100 млн
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По итогам двух недель проката сборы фильма «Сердце зверя» превысили $ 100 млн. Боевик с Брэдом Питтом продолжает занимать лидирующие строчки в мировых чартах, однако всё ещё не окупился — для этого ленте нужно собрать в два раза больше.

«Сердце зверя» рассказывает о бывшем солдате армейского спецназа Джеймсе и его боевой собаке по кличке Один. Они разбились на самолёте, теперь герою предстоит выжить в суровой пустыне Аляски, полагаясь на своего питомца.

Главную роль в картине исполнил Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»). Вместе с ним в фильме сыграли Дж. К. Симмонс («Одержимость»), Анна Лэмб («Настоящий детектив») и другие артисты. Режиссёром выступил Дэвид Эйер — автор ленты «Пчеловод». Он также уже работал с Питтом над военной драмой «Ярость».

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