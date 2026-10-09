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Аниме Ghost of Tsushima: Legends по «Призраку Цусимы» перенесли на 2028 год

Аниме Ghost of Tsushima: Legends по «Призраку Цусимы» перенесли на 2028 год
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Стриминговый сервис Crunchyroll объявил о переносе аниме по знаменитой видеоигре «Призрак Цусимы». Сериал под названием Ghost of Tsushima: Legends («Призрак Цусимы: Легенды») изначально должен был выйти в 2027 году, однако его отложили до 2028 года.

Причина переноса анимационного шоу пока неизвестна. Ранее сообщалось, что предстоящий проект основан на одноимённом кооперативном режиме для оригинальной игры, где четыре персонажа сражаются с существами из японской мифологии.

Режиссёром а