Cоздатели Claude запретили пользователям оскорблять нейросеть

Компания Anthropic сообщила о новых правилах использования нейросети Claude. Теперь пользователи не смогут оскорблять сервис без последствий.

Так, чат-бот будет завершать диалог, если заметит проявление токсичности со стороны пользователя. Изначально функция появилась в августе 2026 года, однако новые правила официально позволяют нейросети обрывать разговор. При этом простая критика искусственного интеллекта не станет причиной ограничения общения.

Помимо обрыва диалогов после оскорблений, в правилах закрепили ограничения, связанные с дезинформацией, ведением фейковых аккаунтов в соцсетях и слежкой за другими пользователями. Нейросеть также не позволит влиять на выборы и публиковать ненастоящие новости.